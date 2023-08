Metroman allontanato da Cala Mariolu durante un'esibizione

Artista di strada conosciuto per le sue performance nelle stazioni metropolitane di Roma e Milano. E' Metroman, ovvero Nicolò Modica, che dall'inizio dell'estate è in tour tra le spiagge sarde con cassa in spalla e l'obiettivo di far ballare e divertire. Scopo evidentemente non raggiunto a Cala Mariuolu dove Metroman è stato fermato e allontanato mentre cantava "Sarà perché ti amo" dei Ricchi dei Poveri. La musica ad alto volume, in un luogo raccolto e isolato, immerso nella natura, non è piaciuta. Lui se n'è andato senza polemiche e la scena è stata ripresa dai bagnanti (e postata sui social). In precedenza, era già stato cacciato da Porto Cervo.