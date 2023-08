Michela Murgia è morta, aveva 51 anni

È morta a 51 anni Michela Murgia, scrittrice e intellettuale originaria di Cabras, con diversi libri al suo attivo e una costante partecipazione al dibattito pubblico.

Tra le prime opere letterarie "Il mondo deve sapere", inizialmente ideato come blog, viaggio nel mondo degli operatori di call center, tra sfruttamento economico e manipolazione psicologica dei lavoratori precari.

Del 2008 è "Viaggio in Sardegna", guida letteraria ai luoghi meno noti dell'isola, poi nel 2009 pubblica il romanzo “Accabadora”, storia che intreccia nella Sardegna degli anni Cinquanta i temi dell'eutanasia e dell'adozione, vincitore del Premio Dessì, che le vale anche il SuperMondello e il Premio Campiello. Nel 2011 arriva "Ave Mary - e la chiesa inventò la donna”, tutti Einaudi.

Ha partecipato a diverse trasmissioni, tra le quali "Quante Storie" di Rai 3, con una rubrica quotidiana di recensioni letterarie e consigli librari. Dal 30 settembre al 4 novembre 2017 ha condotto, il sabato pomeriggio su Rai 3, Chakra.

Nel 2018 ha dato alle stampe per i tipi di Einaudi il pamphlet politico "Istruzioni per diventare fascisti", tradotto in cinque lingue.

Il 7 dicembre 2020 Michela Murgia è stata invitata ad inaugurare, con un discorso introduttivo, la prima del Teatro alla Scala di Milano, durante l'emergenza covid.

Il 6 maggio 2023, in un'intervista al “Corriere della Sera”, ha rivelato la sua malattia, un cancro ai reni al quarto stadio con metastasi ai polmoni, alle ossa e al cervello.

Il 15 luglio ha sposato Lorenzo Terenzi, attore, regista, autore e musicista, in «articulo mortis» (in punto di morte) seppur controvoglia, perché considerava la sua una famiglia queer.

L'ultimo libro “Tre ciotole - rituali per un anno di crisi” è uscito per Mondadori nel maggio di quest'anno.