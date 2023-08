Miglior luglio di sempre per il traffico aereo, ma strutture ricettive non da tutto esaurito

Oltre 920.000 i passeggeri transitati negli scali di Alghero e Olbia nel mese di luglio, con una crescita che ha superato anche il 2019, l'estate predpandemia. Miglior luglio di sempre al Costa Smeralda con oltre 700mila passeggeri così come allo scalo di Cagliari-Elmas dove è stato superato per la prima volta il muro dei 600 mila passeggeri, tra arrivi e partenze, battendo il record di agosto 2019. Il trend positivo riscontrato finora fa guardare con ottimismo al prosieguo della stagione estiva 2023, forte di 91 collegamenti diretti tra 18 stati operati da 23 compagnie aeree a Cagliari e 84 destinazioni garantite da oltre 40 compagnie aeree da/per 24 mercati europei negli scali del Nord Sardegna. Una mole di turisti che si è riversata sulle località di mare più ricercate dell'isola, anche se negli alberghi non si è raggiunto il tutto esaurito come spiega Paolo Manca presidente di Federalberghi Sardegna, mentre un settore in continua crescita è l'extralberghiero che ha raggiunto un riempimento tra luglio e agosto del 72% in tutta l'isola secondo i dati dell'associazione extralberghiero riportati da Maurizio Battelli.