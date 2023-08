Migranti: arrivati da Trieste i primi 120 richiedenti asilo

Sono sbarcati a Cagliari i primi 120 migranti, arrivati in Italia lungo la rotta Balcanica e trasferiti in Sardegna da Trieste, nell'ambito della redistribuzione fra le regioni. Accolti al porto da Protezione civile, Croce Rossa Italiana e personale della Asl i migranti saranno assegnati ai diversi centri di accoglienza dell'isola: 67 nella provincia di Sassari, 31 in quella di Nuoro e 22 nell'Oristanese.

Venerdì è previsto l'arrivo di altre 80 persone, sempre nel porto di Cagliari e con una nave di linea.