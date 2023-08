Milena Agus ricorda Michela Murgia: "lottava scrivendo"

Milena Agus, autrice di "Mal di pietre", molto appezzata in Francia, ricorda così l'amica Michela Murgia: "Aveva il coraggio di non piacere a tutti, di scontentare con le sue critiche quelli di cui attirava poi le antipatie. Ma sono sicura che se avessero avuto l'occasione, come me, di conoscerla personalmente e averci parlato davanti a una tazza di the, l'avrebbero trovata una persona deliziosa". Nell'intervista all'Ansa, Agus ricorda la capacità della scrittrice di Cabras di andare controcorrente, di essere voce fuori dal coro e allo stesso tempo lucida: "Michela Murgia è stata un'intellettuale lucida, una donna di pensiero capace di tradurre quel pensiero in azione, attraverso le sue parole, per trasformare il mondo". "Le volevo bene anzi - racconta ancora Milena Augus - ci volevamo bene, ciascuna a modo suo, lei nel suo modo aereo ('Oggi ci sono e per te faccio tutto quello che posso, domani chissà dove sarò e se mi troverai'), io nel mio modo fedele negli anni e sempre presente".