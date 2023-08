Musei aperti a Ferragosto, boom di visitatori a Cagliari

E' stata un successo anche a Cagliari l'apertura dei musei e dei parchi archeologici per Ferragosto. Nel capoluogo tra musei civici, beni culturali e l'Exma sono stati emessi 1.127 biglietti. Apertura straordinaria per la Galleria comunale, il Palazzo di città e il museo Cardu, per i quali sono stati emessi 572 biglietti. Visitabili anche l'Anfiteatro, la cripta di Santa Restituta, la passeggiata coperta del Bastione e la Grotta della Vipera che hanno registrato 526 presenze. Tra i Musei Civici, fa sapere il Comune, il più visitato è stato il Palazzo di città, mentre tra i beni culturali è stato l'Anfiteatro romano.