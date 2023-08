Nautica, il settore cresce ma mancano gli addetti qualificati

E' emergenza addetti qualificati per il settore dei servizi nautici in Sardegna. Un settore in grande ripresa tanto che aumenta anche la richiesta all’estero. Ma, sottolinea Maria Amelia Lai, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna che ha realizzato un dossier, “le imprese non riescono a sostenere pienamente la ripartenza perché mancano gli addetti in tutti gli ambiti”. “Infatti - aggiunge Lai - scarseggiano progettisti, tecnici, ma anche operai per la vetroresina, impiantisti e falegnami”. Il risultato, spiega Confartigianato, è che spesso "i cantieri che operano nell’Isola debbano rivolgersi ad aziende del resto d’Italia e del resto d’Europa”.

Se si guarda agli ultimi anni, la domanda di lavoro di meccanici e attrezzisti navali risulta stabile. Ogni anno infatti si ricercano una cinquantina di queste figure. Tuttavia coprire i posti è quasi impossibile. La quota di entrate difficili da reperire nel 2022 si attesta all’80%, superiore di 13,3 punti rispetto alla quota rilevata l’anno precedente (66,7%).

La filiera di produzione e servizi in Sardegna è rappresentata da 918 realtà di cui una su tre (36,6%) è artigiana (336 unità). Secondo il dossier dal titolo “Cluster nautica da diporto nell’Isola”, realizzato dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su dati UnionCamere-Infocamere 2023, il peso dell’artigianato del settore rilevato per l’Isola è più elevato rispetto a quello medio nazionale. Tra le regioni, la Sardegna si piazza al quinto posto nella filiera (produzione + servizi); nella produzione è 11esima mentre si piazza al quinto posto per quanto riguarda i servizi. In Sardegna gli occupati in questo settore, sono 194, di cui uno su tre opera in un’impresa artigiana.