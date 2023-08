Notte di fuoco in Costa Smeralda

Le fiamme sono state alimentate durante la notte dal forte vento. Ma il lavoro dei vigili del fuoco di Arzachena, con il rinforzo di tre squadre arrivate da Olbia e Sassari, ha impedito al fuoco di arrivare alle auto, all'hotel e alle abitazioni nelle vicinanze. Il rogo è stato segnalato in Costa Smeralda, vicino al parcheggio delle spiagge del Pevero, alle 2.30. Ad andare in fumo 2 ettari e mezzo di alberi e arbusti di macchia mediterranea. Sono in corso le operazioni di bonifica con l'arrivo di un elicottero a supporto delle squadre a terra, comprese quelle della protezione civile.