Notte di fuoco nel Sarrabus, 4 aziende agricole distrutte e 50 persone evacuate

Il fuoco nella notte ha portato la devastazione nelle campagne di Muravera. A feraxi 4 aziende agricole sono state annientate dalle fiamme. Il fuoco si è avvicinato ad alcune strutture ricettive e 50 persone sono state evacuate per precauzione. “Sul posto - spiega una nota del comune - stanno ancora operando Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito, gli agenti del Corpo Forestale, gli uomini dell'Agenzia, Regionale Forestas e numerosi volontari supportati da Canadair ed elicotteri”. Una notte infernale di lotta contro le fiamme che hanno interessato non solo Muravera, ma anche Porto Corallo a Villaputzu e San Priamo, nel comune di San Vito.

"Non ci sono certezze assolute ma stento a credere che gli incendi siano stati provocati da autocombustione - ha spiegato il sindaco di Muravera, Salvatore Piu - Una cosa

è sicura: i danni sono gravissimi per il nostro territorio, una ferita che non sarà facile sanare. Proclameremo lo stato di calamità ma non ci fermeremo qui: il Comune presenterà un esposto alla Procura della Repubblica contro ignoti. I responsabili di questa nefandezza devono essere puniti severamente"

Dopo la grande paura nella notte appena trascorsa, questa mattina il vento di maestrale ha causato la ripresa dei focolai nella zona di Feraxi. Sono di nuovo entrati in azione le squadre a terra e i mezzi aerei per evitare la ripresa dell'incendio.