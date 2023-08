Nuova schiusa di tartarughine al Poetto di Cagliari

Altri esemplari di Caretta caretta hanno raggiunto il mare al Poetto di Cagliari. Dopo la schiusa delle uova di qualche giorno fa, altri esemplari sono usciti dal nido ricavato in spiaggia. A scoprirlo è stata un'equipe di esperti composta dal Corpo forestale, assessorato regionale per la Difesa dell'ambiente, personale dell'Area marina protetta di Villasimius e del Cres di Oristano. Nell'arco di due giorni dallo stesso nido, nel quale sono state trovate 111 uova, hanno preso il mare 90 piccoli. Nei prossimi giorni si attendono nuove schiuse in varie spiagge dell'Isola.