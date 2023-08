Nuovo stadio, non passa per un voto l'emendamento del Pd

Non passa a scrutinio segreto per un solo voto in Consiglio regionale un emendamento del Pd che avrebbe autorizzato una spesa di 50 milioni di euro nel triennio per il nuovo stadio di Cagliari. L'ha presentato il gruppo dem, primo firmatario Cesare Moriconi, durante l'esame del primo articolo del ddl Collegato alla finanziaria. Su 56 votanti, hanno votato “No” 28, mentre i “Sì” sono stati 27. C'è stata anche una scheda bianca. La proposta, se approvata, avrebbe svincolato il finanziamento regionale a favore del comune di Cagliari dall'accordo di programma, previsto dalla legge di stabilità 2023, in cui sono incluse anche altre opere, fra cui il nuovo ospedale cittadino e il centro universitario sportivo. La spesa sarebbe stata autorizzata "per la realizzazione di un nuovo stadio secondo gli standard previsti per le competizioni internazionali, entro i termini per ospitare i campionati europei 2032": 3 milioni per quest'anno, 15 per il 2024, 12 per il 2025 e 20 per il 2026. Dopo la votazione Fausto Piga, capogruppo di FdI, partito del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, ha preso la parola per chiarire la posizione di Fratelli d'Italia, per sgombrare il campo da sospetti di franchi tiratori fra le sue fila: "Siamo leali alla coalizione", ha precisato Piga. "Vogliamo lo stadio, e lo vogliamo quanto prima, ma non siamo disposti a fare blitz o complotti e a mancare di rispetto alla maggioranza".