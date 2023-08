Omicidio al Poetto di Quartu, in carcere il fratello di Desogus

Avrebbe partecipato alla rissa al Poetto di Quartu al termine della quale era stato ferito a coltellate il 35enne Luca Mameli, morto poi in ospedale. Considerato estraneo all'omicidio, Sergio Paolo Desogus, 26 anni, non si sarebbe però dovuto trovare in quel posto all'alba del 9 agosto: il giovane ha violato gli obblighi inerenti la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, allontanandosi dall'abitazione in orario non consentito e abusando di sostanze alcoliche. Per questo gli è stato sospeso il beneficio della misura alternativa alla detenzione. Ora è in carcere a Uta. Il fratello, Alessio Desogus, 21 anni, è in carcere con l'accusa di aver ucciso Luca Mameli dopo una gara alcolica.