Omicidio al Poetto, due sospettati in Questura

Sono da ore in Questura i due sospettati per l'omicidio di Luca Mameli, 35 anni di Capoterra, ucciso con un fendente al torace fuori da un locale al Poetto di Quartu. Gli investigatori li stanno sentendo per valutare la posizione ed eventuali provvedimenti di fermo. Per tutto il giorno gli uomini della squadra mobile di Cagliari, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, hanno ascoltato le testimonianze di chi era presente al momento dell'accoltellamento all'alba del 35enne.

Con potenti fari e metal detector a scandagliare la riva e il basso fondale delle saline nelle vicinanze della rotatoria di Quartu, poliziotti e vigili del fuoco cercano da ore l'arma del delitto, che sarebbe stata gettata lì dopo la lite.

Il giovane avrebbe avuto una discussione con altri coetanei. Al culmine del litigio è stato colpito al torace. Subito è stato soccorso dai medici del 118: le sue condizioni, già gravissime, sono precipitate durante il trasporto in ospedale dove è morto poco dopo.