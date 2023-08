Operaio muore dopo un mese in coma dopo la caduta da un ponteggio a Tempio

La procura di Tempio ha aperto un fascicolo sulla morte sul lavoro di Gavino Tedde, un operaio 56 enne di Valledoria. L'uomo era in coma dalla fine di luglio dopo la caduta da un ponteggio, all'interno di un cantiere edìle a Tempio. Un volo di quattro metri. Nell'impatto al suolo aveva battuto pesantemente la testa ed era stato ricoverato a Olbia, già in stato di incoscienza. L'operaio non si era mai ripreso e alcuni giorni fa il suo cuore si è fermato. La magistratura, dopo aver fatto eseguire l'autopsia, cercherà di scoprire se siano state rispettate le misure di sicurezza nel cantiere o se a causare la caduta sia stato un malore procurato dalle alte temperature.