Un delicato intervento chirurgico e nuovi accertamenti clinici. Le condizioni di Nicola Macció, in arte Joe Perrino, rimangono stabili dopo l'incidente in viale Trieste a Cagliari. Da subito il cantante, che in sella alla sua moto era finito contro un'auto, era apparso molto grave, tanto da essere ricoverato d'urgenza in Rianimazione all'ospedale Brotzu.