Oristano, il sindaco Massimiliano Sanna ritira le dimissioni

Il sindaco Massimiliano Sanna ha ritirato le dimissioni e nominato tre assessori. Il primo cittadino di Oristano quindi ha deciso di risolvere la crisi scongiurando l'arrivo di un commissario. Le dimissioni, presentate in consiglio comunale il 28 luglio, davano venti giorni di tempo a Sanna per ripensarci. I tre assessori nominati sono Maria Bonaria Zedda (ambiente, igiene e decoro, nominata anche vice sindaco per anzianità amministrativa), Simone Prevete (lavori pubblici) e Carmen Murru (servizi sociali e pari opportunità). La nomina, definita urgente in un comunicato del sindaco, è stata fatta “al fine di poter intervenire tempestivamente sule criticità, in questa fase più rilevanti, degli ambiti del decoro urbano, dei lavori pubblici e dei servizi sociali”. Domani ci sarà una giunta e nel più breve tempo possibile, spiega Sanna, verrà completato l'esecutivo.