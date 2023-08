Palio di Siena, vince senza fantino per la contrada dell'Oca Zio Frac

L'anglo-arabo zio Frac, nato a Pozzomaggiore poco più di otto anni fa, ha vinto il Palio dell'Assunta a Siena per la contrada dell'Oca senza neppure bisogno del suo fantino, Carlo Sanna, detto Brigante, sardo pure lui, di Sindia, in provincia di Nuoro.

Zio Frac quindi appone il suo nome vicino a quello dei cavalli scossi in grado di trionfare in Piazza del Campo, dopo una carriera non certo avida di colpi di scena. Tante le cadute, tra cui quella del favorito, il pluridecorato fantino originario Nurri, Tittia, fuori dai giochi alla prima curva di San Martino. Poi la Pantera a lungo è rimasta in testa, fino all'ultima svolta di San Maritino quando il cavallo Anda e Bola, montato da Jonathan Bartoletti detto Scompiglio, scivola, complice la perdita del ferro di uno zoccolo posteriore, e sopraggiunge fortissimo zio Frak. Che per conto suo, testardamente, precede tutti mandando i contradaioli dell'Oca in visibilio.

Per Zio Frac è la seconda vittoria in quattro Palii corsi.