Petagna arriva a Cagliari, domani le visite mediche a Roma

Accelerazione per Andrea Petagna confermata. Anche la possibile assenza per infortunio di Pavoletti ha convinto il club a stringere i tempi e domani l'attaccante del Monza dovrebbe essere a Roma per le visite mediche. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto: parte dello stipendio lo pagherà il Monza. E lo stesso giocatore, che ha voglia di rimettersi in gioco per provare anche a conquistare la Nazionale, ha deciso di rinunciare a parte dall'ingaggio. In caso di riscatto per lui è pronto un contratto con scadenza 2026. Petagna, 28 anni con un passato nel Milan, Atalanta e Napoli, è stato richiesto e voluto espressamente da Ranieri anche per le caratteristiche complementari rispetto alle altre punte in organico.