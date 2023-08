Come previsto, sono arrivate le prime piogge sulla fascia occidentale e settentrionale della Sardegna. E si tratta di fenomeni intensi. In particolare alcune località dell'Oristanese sono state colpite nel tardo pomeriggio da una forte grandinata con chicchi del diametro di 2-3 centimetri. Pioggia anche a Sassari e in buona parte della provincia. In ogni caso fenomeni passeggeri, anche se le condizioni meteo nelle prossime ore resteranno variabili.