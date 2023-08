Porto Cervo, la Guardia di Finanza scopre una discoteca abusiva dentro una villa

La Guardia di Finanza ha scoperto una discoteca abusiva a Porto Cervo. Da diverse settimane le fiamme gialle del comando provinciale di Sassari stavano raccogliendo e analizzando dati e notizie circa l’organizzazione di eventi di intrattenimento a pagamento completamente abusivi durante le notti estive in Costa Smeralda.

Al loro arrivo i finanzieri del gruppo Olbia si sono trovati davanti a un super evento.

Per accedere alla festa vip, pubblicizzata su noti siti di eventi, biglietti da 50 euro per le donne e 100 euro per gli uomini con pagamento sia cash sia con pos.

Per l’organizzatore, un ragazzo romano di 27 anni, titolare di una società con domicilio fiscale nel Comasco, si trattava di una semplice festicciola tra amici senza alcuno scopo di lucro.

Le fiamme gialle hanno rinvenuto anche agende contenenti dati relativi all’evento in corso e ad altri party già organizzati in precedenza, oltre a circa 40 mila euro in contanti. Il coordinatore dell'evento è stato denunciato al procuratore della Repubblica di Tempio Pausania.