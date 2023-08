Pranzo di Ferragosto, aumenti a due cifre

Il pranzo di Ferragosto rischia di essere indigesto in Sardegna a causa del caro prezzi. E' quanto calcola Adiconsum Sardegna. Il presidente dell'associazione dei consumatori, Giorgio Vargiu, spiega che “rispetto allo scorso anno i prodotti alimentari costano in media in regione l’11,5% in più, mentre e bevande sono rincarate del 12,2%". Sulla base dei dati Istat, quindi, in un pranzo per 8 persone realizzato in casa, "la maggiore spesa sarà di circa +18/+20 euro a famiglia rispetto a quanto speso nel 2022. Non andrà meglio a chi deciderà di trascorrere il 15 agosto al ristorante: i menu rincarano infatti in media del +5,3%, con punte del +8,5% a Olbia”.

Ma Adiconsum calcola anche gli spostamenti, sui quali peserà allo stesso modo l'inflazione. “In base agli ultimi dati forniti dai distributori di carburanti al Mimit aggiornati alla data del 12 agosto, la benzina in modalità servito raggiunge il prezzo massimo di 2,369 euro al litro a Cagliari, 2,339 euro il gasolio. Prezzi altissimi anche a Olbia (2,349 euro la verde, 2,249 euro il diesel) e Arbus (2,222 euro/litro la benzina, 2,122 euro/litro il gasolio)”.