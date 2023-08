Presunto terrorista del Pkk arrestato dalla Digos a Sassari

La Digos della Questura di Sassari ha arrestato in un residence turistico di Trinità d'Agultu, Devrim Akcadag, 48 anni, cittadino tedesco di origini turche, destinatario di un mandato d'arresto provvisorio ai fini estradizionali emesso dalla Turchia. L'uomo è accusato di far parte come fiancheggiatore del partito dei lavoratori curdi, Pkk/Kck, organizzazione ritenuta terroristica dalle autorità turche. Secondo gli inquirenti turchi Akcadag avrebbe dato sostegno logistico ai membri del Pkk, collaborando anche alla diffusione delle loro idee politiche. Una volta estradato rischia una pena fino a 15 anni di carcere. Devrim Akcadag è arrivato in Sardegna il 31 luglio dalla Germania, dove risiede, per trascorrere un periodo di vacanza. Grazie al flusso informativo garantito anche dalla Direzione centrale per la Polizia criminale, è stato rintracciato dagli operatori della Digos, guidati dal dirigente Felice Di Donato, che, accertata la sua identità, lo hanno arrestato e dopo le formalità di rito, accompagnato nel carcere di Bancali, a disposizione della Corte di appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari.