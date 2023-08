Rapina in tabaccheria a Pirri, fermate due persone

Sono stati individuati i presunti autori della rapina in una tabaccheria di Pirri, messa a segno martedì scorso. La squadra mobile di Cagliari, coordinata dal dirigente Fabrizio Mustaro, ha chiuso il cerchio su due persone: sono stati sottoposti a un fermo un 28enne russo e un 23enne romeno, entrambi residenti da tempo in Sardegna. L'auto usata per la fuga, che era stata ripresa da una telecamera, era stata ritrovata martedì nel quartiere di Sant'Elia. Gli investigatori hanno quindi deciso di seguire l'auto per tutta la giornata di ieri prima a Cagliari e poi a Villasimius, fino a quando non hanno individuato i due presunti autori della rapina e li hanno bloccati. Decisive per le indagini anche alcune testimonianze delle persone che si trovavano sul posto. Intanto è stato ricostruita la vicenda: i due sarebbero entrati nella tabaccheria di via Riva Villasanta, con il volto parzialmente coperto e un taglierino in mano. Dopo aver chiesto di vedere dei giocattoli, hanno minacciato il titolare per poi colpirlo al volto con dei pugni. L'uomo ha riportato la frattura del setto nasale e un trauma cranico. I due sono quindi fuggiti portando via 200 euro che erano in cassa.