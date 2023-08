Riapre il parco di San Michele a Cagliari

Riaprirà martedì 22 agosto il Parco di San Michele, chiuso dopo l'incendio del 26 luglio. Resteranno chiuse l’area del cosiddetto “grottino”, situato al termine della prima rampa dell’accesso numero 2 della via Cinquini e l’area degli uffici situata nella parte occidentale della sommità del colle: in questi casi bisognerà aspettare la fine dei lavori di ripristino. Gli orari del parco resteranno gli stessi: dalle ore 5:30 alle ore 24:00; il bar aprirà dalle 9:30 alle 23:00; il ristorante pizzeria riaprirà invece mercoledì 23 agosto dalle 19:00 alle 23:00.

"Subito dopo l’incendio - commenta il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu - il Servizio Parchi si è attivato per la conta dei danni e per il ripristino delle condizioni di sicurezza, indispensabili per la riapertura al pubblico del Parco di San Michele, con l’impresa che gestisce l’area verde. Nonostante le difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali nel mese di agosto, i lavori si sono conclusi nel minor tempo possibile per consentire ai tanti frequentatori del parco la fruizione quotidiana. Con l’autunno partirà il cantiere per l’intervento di forestazione a San Michele e a Monte Urpinu, che vedrà la complessiva messa a dimora di 32mila nuove piante tra alberi e arbusti".