Ripulito lo scoglio imbrattato sul litorale di Baunei

E' stato ripulito lo scoglio di "Cala Isuili" nota come "Cala degli Innamorati", nel litorale di Baunei in Ogliastra, imbrattato il 12 maggio scorso. Le operazioni di ripulitura sono state eseguite da una ditta specializzata cagliaritana, in collaborazione con il personale della base navale di Arbatax del Corpo forestale. Per l'operazione sono stati usati una sabbiatrice e un aspiratore. Non sono stati utilizzati prodotti chimici. Per evitare che delle sostanze inquinanti finissero in mare è stata utilizzata una “cabina” di plexiglas costruita appositamente. Intanto continuano le indagini per individuare i responsabili dell'atto vandalico.