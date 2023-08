Sardegna, allerta meteo: temporali e mareggiate

Allerta per condizioni meteorologiche avverse domani sulla Sardegna. Fino a martedì mattina l'isola sarà spazzata da venti forti da Nord - Nord ovest, con rinforzi fino a burrasca, soprattutto sulle zone settentrionali e occidentali. Possibili mareggiate sulle coste. Si raccomanda prudenza alla guida in caso di raffiche laterali nei tratti di strada più esposti e di evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan. Massima cautela anche nell'avvicinarsi al litorale durante le mareggiate. Da evitare la balneazione e l'uso delle imbarcazioni. E domani, proprio a causa del forte vento, è previsto anche pericolo alto di incendi (livello arancione di allerta) e attenzione rinforzata in tutta l'Isola.