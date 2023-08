Nella tarda serata di ieri 3 agosto, i vigili del fuoco della sede centrale di Sassari sono intervenuti nella zona di Caniga per spegnere l'incendio che aveva coinvolto un'ambulanza parcheggiata in quell'area. Per domare le fiamme ed evitare che si propagassero ad altri mezzi di soccorso in sosta, è stata utilizzata anche la schiuma. L'area è stata poi messa in sicurezza. Ancora non si conoscono le cause del rogo. Sul posto anche la polizia di Stato.