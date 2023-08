Scontro frontale in galleria, sei feriti sulla statale 125 VAR

Lo schianto attorno alle 9:30 di stamattina, all'interno della galleria Gutturu Frascu, nel territorio di Castiadas, al chilometro 18 e 800 della statale 125 Var, la cosiddetta "Nuova orientale sarda.



Nel frontale fra due automobili, probabilmente dovuto a un sorpasso in un tratto a doppia striscia continua, coinvolte marginalmente anche altre vetture. Sei i feriti, quattro ragazzi e una coppia, tutti trasportati in codice rosso per dinamica al Brotzu e al Policlinico di Monserrato, due sono giunti in gravi condizioni.

Sul posto la Polstrada, i carabinieri, i vigili del fuoco e si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso e di personale sanitario da Muravera e da Villasimius. Un intervento reso più complicato dalle caratteristiche della galleria, lunga ben due chilometri e 600 metri.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, in un giorno di alta stagione e su una delle strade più utilizzate dai vacanzieri agostani. L'Anas ha chiuso il tratto fra i chilometri 15 e 23, con deviazioni sulle provinciali.