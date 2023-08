Scontro frontale tra un'utilitaria e un furgone a Cagliari, un ferito in codice rosso

E' di un uomo trasportato in gravi condizioni in ospedale il bilancio dello scontro tra un'auto e un furgone lungo la strada provinciale 92 a Macchiareddu. L'incidente è avvenuto vicino al ristorante Antica Casa Marini. Il conducente dell'utilitaria è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari per estrarlo. Illeso il conducente del furgone. Sul posto anche il personale del 118 e la polizia locale di Cagliari.