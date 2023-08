Scoperti mentre tentavano di portare via la sabbia di Is Arutas

A dare l’allarme sono state le segnalazioni dei bagnanti attraverso una telefonata all’ufficio della Polizia locale. Nel primo caso i due turisti italiani hanno subito ammesso agli agenti di aver nascosto nella borsa una bottiglietta colma di sassolini di quarzo.

Il secondo tentativo di furto si è verificato ieri, sempre a Is Arutas, dove alcuni turisti danesi avevano progettato di portare via una bottiglia con della sabbia e una busta all’interno della quale erano state selezionate diverse conchiglie e quarzo. Dopo l’ammonizione degli operatori del salvamento a mare i quattro hanno svuotato la bottiglia ma tenuto la busta. Sono stati quindi gli agenti della Polizia locale a spiegare loro il valore delle conchiglie e dei granelli, quelli che loro consideravano dei souvenir gratuiti sono invece tutelati e fanno parte integrante della riserva marina, come specifica la cartellonistica plurilingue posizionata di fianco a ogni passerella del litorale.

Si tratta della prime due sanzioni stagionali relative al furto di sabbia.

È degli ultimi giorni anche la notizia del tentativo di vendita della sabbia di quarzo sulla piattaforma E-bay su proposta di un cittadino tedesco, per fermare la quale il Sindaco di Cabras si è recato nella caserma dei carabinieri e ha sporto denuncia all’attenzione della Procura della Repubblica di Oristano.

Il lavoro degli agenti procede anche per garantire il rispetto delle altre regole in vigore nel litorale, come il divieto di fumo o l’abbandono di rifiuti. Questi i dati aggiornati: 56 le multe per fumo in spiaggia, 2 per furto di sabbia, 2 per la presenza di cani fuori dalle zone dedicate, 9 per campeggio abusivo, 2 per sosta vietata nel litorale, 11 per abbandono rifiuti e scarico liquami dai camper.