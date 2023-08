Segnali ripresa per il cantante Joe Perrino dopo l'incidente in moto

Segnali di ripresa per il cantante cagliaritano Nicola Macció, per tutti Joe Perrino, 58 anni, ex frontman di band conosciute a livello nazionale come Joe Perrino and the Mellowtones ed Elefante Bianco, ricoverato in Rianimazione all'ospedale Brotzu di Cagliari dove era arrivato in fin di vita dopo l'incidente in moto in viale Trieste della scorsa settimana. La situazione viene valutata ora dopo ora con nuovi accertamenti clinici, ma per i medici, che lo hanno operato sabato mattina, ci sono passi avanti incoraggianti: il cantante non è più considerato in pericolo imminente. La prognosi rimane comunque riservata. La popolarità del cantante è legata soprattutto agli anni Ottanta quando la band da lui guidata, Joe Perrino and the Mellowtones, divenne un punto di riferimento della psichedelia beat ispirata agli anni Sessanta con brani emblematici come Love the colours e Mi sento felice, pezzo presentato anche alla celebre trasmissione Rai Discoring. La band firmò anche con l'etichetta Ira Records di Litifiba e Diaframma. Il gruppo condivideva spesso il palco con Piero Pelù e compagni: celebre una sua performance a Napoli proprio con un duetto con il leader dei Litfiba. Per la Ira records anche un album, Rane'n'roll, prodotto dal bassista dei Litfiba Gianni Maroccolo. Poi la nuova esperienza con Elefante Bianco e la svolta con le "canzoni della malavita" e serate in mezza Italia.