Rifiuti speciali pericolosi nell'area di sosta attrezzata in via La Marmora, a Pabillonis, in un'area di proprietà del Comune. I carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per attività di gestione di rifiuti non autorizzata un 49enne e un 26enne del luogo. Per i militari era stata creata una vera e propria discarica abusiva. L'area di 1.150 metri quadrati è stata sottoposta a sequestro.