Dalia Kaddari, la velocista di Quartu, è giunta sesta nella prima semifinale dei 200 metri ai Mondiali di Budapest. L'azzurra ha chiuso in 22"75. La vittoria è andata alla statunitense Gabrielle Thomas con 21"97, secondo posto per la britannica Dina Asher-Smith con 22"28. Terzo crono per la giamaicana Natallah Whyte con 22"57 che ha preceduto l'olandese Tasa Jiya con 22"67.