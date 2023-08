Sopralluogo di assessori e senatori negli ospedali della Gallura

Una visita istituzionale per toccare con mano lo stato della sanità in Sardegna. Una delegazione di rappresentanti regionali e del Senato si è recata nelle strutture ospedaliere della Asl Gallura di Olbia, Tempio Pausania e La Maddalena. La visita è partita da Tempio. Il direttore generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro, alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità Carlo Doria, di quello alla Pubblica Istruzione Andrea Biancareddu e del sindaco Gianni Addis, ha parlato delle criticità dovute, in particolare, alla mancanza di personale: "un processo iniziato parecchi anni fa - ha spiegato Acciaro - ma attraverso provvedimenti legislativi ad hoc di cui si è discusso durante l'incontro, insieme alla volontà della Regione e dell'Università di incrementare le scuole di specializzazione e le immatricolazioni alla facoltà di Medicina, la città può ancora recuperare un ruolo centrale per la sanità in Gallura". Quindi la visita a Olbia e La Maddalena. Sull'isola è arrivato anche il presidente della Commissione Sanità del Senato, Francesco Zaffini, al quale sono stati esposti i piani per la riorganizzazione del presidio del Paolo Merlo e il modello previsto, che punta a intercettare in anticipo i bisogni di salute dei pazienti cronici.