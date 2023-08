Strade sicure: più controlli della polizia

Il traffico aumenta e nelle strade della Sardegna si intensificano i controlli della Polizia. Da lunedì 7 agosto fino al 13 agosto le pattuglie della Stradale saranno impegnate per un'intensa attività di prevenzione e repressione del superamento dei limiti di velocità. Saranno utilizzate apparecchiature elettroniche in grado di rilevare la velocità. Lo scopo dell'iniziativa è di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti in adesione al Piano d'Azione Europeo 2021-2030, con attività di prevenzione, informazione e controllo, ma anche con campagne di comunicazione e operazioni congiunte con le altre Polizie Europee.