Strangolato nel B&b di Quartucciu, arrestato confessa: 'non pensavo di averlo ucciso'

"Non pensavo di averlo ucciso, mi ha minacciato". Sono alcune delle dichiarazioni di Gabriele Cabras, 20 anni, residente a Sinnai, arrestato dai carabinieri quale presunto autore dell'omicidio di Gabriele Pergola, il 43enne di Quartu Sant'Elena trovato privo di vita all'alba di lunedì in una stanza di un B&b di Quartucciu. Il giovane ha risposto alle domande del Gip durante l'interrogatorio per la convalida dell'arresto e ha fornito la sua versione di quanto accaduto la notte tra domenica e lunedì scorsi. "Il mio assistito ha reso la sua versione dei fatti - ha detto all'Ansa l'avvocato Giovanni Cabras - finalmente è lucido. Ha detto che non pensava minimamente di aver provocato la morte di una persona. È ancora sconvolto per quello che è successo, sotto choc sia per l'assunzione di sostanze sia per le minacce ricevute". La testimonianza di Cabras è durata 45 minuti. Il Gip ha convalidato l'arresto ed emesso una nuova misura cautelare: il 20enne resta in carcere.