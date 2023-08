Tertenia, aggrediscono e molestano una coppia di turisti, 3 indagati

Tre giovani ogliastrini sono indagati per violenza sessuale, minaccia, percosse e violenza privata, ai danni di una coppia di turisti che si trovavano a Foxi Manna, a Tertenia. Uno dei tre ragazzi, un 23enne di Tertenia, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Jerzu in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e si trova ora ai domiciliari. I fatti risalgono a una sera di qualche giorno fa, quando la coppia, in villeggiatura nella località balneare, si trovava alla "festa della birra": è stata avvicinata dai tre indagati che, dopo un primo approccio amichevole, hanno minacciato i due giovani e molestato la donna. Allo stesso tempo hanno percosso il ragazzo con spinte e schiaffi. I due giovani hanno cercato di sfuggire all'aggressione scappando a bordo della propria auto, ma sono stati inseguiti e speronati dall'auto dei tre aggressori, che si sono poi allontanati facendo perdere le proprie tracce. E' stata la coppia a identificare i tre aggressori grazie al riconoscimento fotografico. All'interno dell'auto di proprietà del 23enne, nel vano portafusibili, sono stati rinvenuti involucri termosaldati per un peso totale di 5 chilogrammi, con dieci dosi di cocaina. L'auto è stata posta sotto sequestro per i rilievi tecnici.