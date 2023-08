Tragedia a Macchiareddu: un uomo è morto nell'auto uscita di strada e finita in acqua

Incidente mortale poco prima della mezzanotte sulla strada che collega la zona industriale di Macchiareddu con la statale 195 Sulcitana.

Un fuoristrada Mitsubishi, per cause che devono ancora essere accertate, è uscito dalla carreggiata si è ribaltato più volte prima di finire in uno degli specchi d’acqua che punteggiano la zona.

L’uomo che era alla guida dell’auto è morto. Non è ancora stato identificato. si dovrà risalire dalla proprietà che è quasi certamente svizzera, come si può presumere dalla targa.

Per lunghe ore si è pensato che ci potessero essere altre vittime perché sono state ritrovate diverse valigie e indumenti per bambini.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno perlustrato lo specchio d’acqua e recuperato la vettura. Al momento la vittima accertata è una.