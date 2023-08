Un caso di legionella a Mores, donna in rianimazione

Una donna, originaria di Mores, si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione, alle cliniche di viale San Pietro di Sassari, in coma farmacologico. La paziente colpita da legionellosi è in prognosi riservata. Inizialmente ricoverata all’ospedale di Ozieri, in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute, è stata trasferita a Sassari. In un primo momento si pensava che la donna avesse contratto l'infezione nella piscina di Cheremule, dove lavora come addetta alle pulizie, tanto che l'impianto è rimasto chiuso per consentire i controlli da parte della Asl. Controlli che poi hanno dato esito negativo. Non è risultata dunque alcuna correlazione tra il caso di legionellosi e l'utilizzo della piscina.