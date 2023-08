Uno stabilimento balneare abusivo sequestrato in Costa Smeralda

Uno stabilimento balneare abusivo è stato sequestrato nella località turistica di Cannigione, nel Comune di Arzachena, in Costa Smeralda, dal personale militare della Guardia Costiera di La Maddalena impegnato nei controlli dell'operazione Mare Sicuro. In oltre 500 metri quadrati di quella che avrebbe dovuto essere una spiaggia libera, erano stati posizionati ombrelloni, sdrai e lettini da affittare, senza la presenza del servizio di primo soccorso e del salvataggio garantito dai bagnini. I militari della Capitaneria di porto di La Maddalena, insieme con quelli della sezione staccata di Cannigione hanno sequestrato e rimosso dalla spiaggia 35 ombrelloni e 53 tra sdrai e lettini. Il responsabile dell'attività è stato denunciato per il reato di occupazione abusiva di pubblico demanio.