Appicca tre incendi per vendetta, ai domiciliari un pensionato

Un pensionato è finito ai domiciliari perché accusato di aver appiccato tre incendi. I roghi si sono verificati a Masainas, località Is Fiascus. Il primo dei tre incendi è avvenuto il 23 luglio, giornata per la quale era stato emesso il bollettino di previsione pericolo d’incendio “pericolosità alta” a causa delle altissime temperature. Tale incendio, sviluppatosi in un campo incolto, aveva capacità di espandersi su un bosco contiguo e solo l’immediata segnalazione di un cittadino al numero verde 1515 del Corpo forestale, e il pronto intervento delle squadre antincendi, ha consentito di limitare i danni a una superficie di circa 5.000 m2 nonostante il forte vento di scirocco.

Il secondo rogo è stato appiccato il 25 luglio con vento di maestrale. Anch’esso ha interessato un terreno incolto ma le fiamme, che si sono propagate velocemente, hanno minacciato un’abitazione e delle serre.

L’ultimo incendio, datato 14 agosto, è stato appiccato direttamente all’interno di un bosco costituito da macchia mediterranea a olivastro. In questo caso i danni sono stati minori per l’immediata segnalazione al 1515 e l’intervento contestuale di alcuni residenti intervenuti immediatamente sulle prime fiamme.

Gli inquirenti ipotizzano il movente della vendetta nei confronti del proprietario dei terreni interessati dagli incendi. Visti i gravi indizi raccolti, considerata la pericolosità dell'uomo (che in occasione di una recente perquisizione è stato trovato in possesso di vari oggetti contundenti) e la possibilità concreta di reiterazione del reato di incendio, il Pubblico Ministero, ha richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.