A Cagliari la protesta contro i maxi-impianti energetici

In piazza, ancora una volta, per dire no ai maxi impianti eolici e agrivoltaici. Sono tornati a riunirsi i comitati territoriali che, pochi giorni fa, avevano protestato davanti al Consiglio Regionale. E sempre in via Roma a Cagliari si sono dati nuovamente appuntamento questa mattina al termine di un lungo corteo che ha coinvolto centinaia di manifestanti fra cittadini, associazioni e anche qualche sindaco. Nell'occhio del ciclone una nuova centrale eolica, la cui realizzazione e' stata programmata nel Montiferru, ma sono decine - sostengono i comitati - i progetti che stanno spuntando in ogni angolo dell'Isola senza il coinvolgimento dei territori e delle comunità locali. La richiesta all'assemblea regionale è ancora una volta quella di una moratoria che metta fine al proliferare dei maxi impianti. Proprio ieri un odg del Consiglio ha delegato al Presidente Solinas la richiesta al Governo di una norma in materia. Una violazione, secondo chi protesta, delle regole statutarie: per questo al termine del corteo i manifestanti hanno inscenato un pignoramento simbolico del palazzo di via Roma.