A Rocce Rosse Blues chiusura con Fiorella Mannoia e Danilo Rea

La 32/a edizione di Rocce Rosse Blues si conclude con l'esibizione di una delle voci più autorevoli della musica italiana. Sarà Fiorella Mannoia a salire sul palco sabato 9 settembre, che si esibirà in un concerto al lume di candela con il musicista Danilo Rea nel piazzale dell'ex istituto salesiani a Lanusei. La rassegna è partita il 4 agosto e ha visto sul palco artisti come Eugenio Finardi, Jacopo Cullin, Art of the Duo, Candle light concert, che si sono alternati sul palco con vari generi musicali, dal jazz al blues alla world music, passando per la musica popolare ricca di contaminazioni con il folk o le influenze del rock. Il consolidato sodalizio tra Mannoia e Rea si rinnoverà a Lanusei dunque, dando vita ad un concerto unico con la voce della cantante romana e il piano di Danilo Rea, uno dei musicisti jazz più apprezzati. Uno spettacolo in cui il talento dei due artisti sarà messo in luce da una moltitudine di candele in un'atmosfera intima e una perfetta alchimia sonora. "Ce lo eravamo promessi da tanto, e finalmente ci ritroviamo sullo stesso palco - ha raccontato Fiorella Mannoia -. Il mondo del jazz e il mondo del pop si incontrano, in una cornice suggestiva, senza schemi, senza sovrastrutture, solo musica nella sua libertà". "Ogni volta che abbiamo suonato insieme siamo entrati in una dimensione magica, intensa, piena di emozione, forse perché sappiamo che ogni concerto sarà diverso dall'altro, immerso nella luce", ha aggiunto Rea.