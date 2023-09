Abuso edilizio sull'isolotto d'Ogliastra: tutto da rimuovere

Al centro delle contestazioni, una struttura e di pavimentazioni in legno e piastrelle, di una pergola e di un generatore d'energia. Non solo: circa 200 metri quadri di vegetazione spontanea sono stati sostituiti con manto erboso a zolle.

Una battaglia legale sulla preservazione del paesaggio costiero di Lotzorai. Sull'isolotto d'Ogliastra, questa primavera, erano sorti un lounge bar e un pontile con corridoio a mare per l'attracco per imbarcazioni. Opere contestate dagli ambientalisti del Grig (Gruppo d'intervento giuridico), che nei mesi scorsi, per ottenere chiarezza sulle autorizzazioni delle strutture, hanno inoltrato due istanze di accesso civico. Il gruppo rende ora note le risposte delle autorità, ed esprime soddisfazione per le autorità di controllo.

Di recente, riporta il Grig, la Regione "ha intimato la rimozione entro 15 giorni delle opere non autorizzate riscontrate nel corso del sopralluogo della Guardia costiera del 30 giugno" tra le quali la struttura in legno del bar. E il comune di Lotzorai ha riscontrato che si tratta di "area di totale inedificabilità" e ha trasmesso "la non ammissibilità dell'intervento ai vigenti strumenti urbanistici comunali, rendendo di fatto la richiesta in oggetto improcedibile".

Le realizzazioni erano partite da un primo parere positivo condizionato per la "realizzazione di un pontile con annesso corridoio di lancio e ristrutturazione di un fabbricato pertinenziale". Poi la proposta di una variante per la ricostruzione di un manufatto edilizio "la cui consistenza volumetrica e formale non è ben testimoniata dalla documentazione progettuale a corredo dell'istanza presentata avente una presunta superficie di circa 70 metri quadri".

Negativo anche il parere del Servizio Tutela Paesaggio per la Sardegna centrale sulla variante, per contrasto con normativa e piano paesaggistico regionale: inoltre, sono state riscontrate 'opere non autorizzate' sotto il profilo paesaggistico. In più, il servizio ambiente della Provincia di Nuoro ha preso atto della presenza dei bagni chimici, ma manca un'adeguata documentazione che dimostri il corretto smaltimento dei reflui.

La vicenda era stata portata all'attenzione del governo nel luglio scorso con un'interrogazione della deputata Francesca Ghirra (Alleanza Verdi Sinistra) rivolta ai ministri della Cultura, dell'Ambiente, delle Infrastrutture e Trasporti, della Protezione e civile e Politiche del mare.

L’Isolotto d’Ogliastra si estende per una decina di ettari con un paio di scogli affioranti: il Grig ricorda che è tutelato con specifico vincolo paesaggistico, ricade parzialmente nel demanio marittimo e ha un vincolo di conservazione integrale.