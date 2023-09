Notte di paura a Cagliari. Un grosso ramo di un albero è caduto verso mezzanotte in viale Colombo, a pochi passi da piazza Icnhusa in quel momento molto affollata. L'albero ha travolto un'auto. Nessuno è rimasto ferito, solo tanta paura per i passanti.

