Dalla Protezione civile regionale un avviso di allerta arancione per oggi con previsione di

pericolo alto e condizione di attenzione rinforzata per gli incendi. Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie richiedendo l'ausilio della flotta nazionale.