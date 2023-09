Arriva a Iglesias lo Sportello Mobile dell’Unione Ciechi e ipovedenti della sezione di Cagliari che ha iniziato il suo viaggio sul territorio un mese fa, per raggiungere quante più persone, con disabilità visiva o comunque in condizioni di svantaggio. Le operatrici dell’Unione ciechi saranno ospitate negli Uffici dell’ex Provincia, in Via Argentaria, 14. Obiettivo del progetto è il decentramento dei servizi, l’assistenza nella predisposizione delle tante pratiche per il riconoscimento dei diritti, delle persone con disabilità visiva il supporto, anche psicologico, nell’acquisire consapevolezza e autonomia, l’inclusione sociale. “Siamo a disposizione anche delle persone anziane del comune - spiega la commissaria di Uica, Simona Trudu, che nei giorni scorsi ha incontrato l’assessora dei servizi sociali, Angela Scarpa - che spesso vivono una condizione di isolamento all’interno delle comunità e possono avere maggiori difficoltà nello svolgimento delle piccole azioni di vita quotidiana e nella gestione delle più comuni attività e, al contempo, sviluppare un deficit di comunicazione, diminuzione dell’indipendenza e conseguenti sintomi depressivi, fino ad arrivare all’isolamento sociale”. Per gli utenti che ne faranno richiesta, gli operatori dello Sportello Mobile 2023 potranno recarsi a domicilio e saranno comunque presenti nelle sedi ospitanti dal lunedì al venerdì.