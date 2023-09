Auto a fuoco nel quartiere di Genneruxi, palazzina evacuata

A Cagliari alle 6 di stamane i vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Belgio, nel quartiere di Genneruxi, per spegnere l'incendio che ha coinvolto due auto parcheggiate. Le fiamme si sono poi estese a una terza auto e a uno scooter. Tutti i mezzi erano parcheggiati in un piano pilotis. La palazzina interessata è stata evacuata perché invasa dal fumo. Solo l'appartamento del primo piano è stato lambito dalle fiamme. Sul posto, oltre a vigili del fuoco e agenti di polizia, è intervenuta anche un ambulanza del 118 per soccorrere alcuni residenti che, esposti ai fumi del rogo, sono rimasti lievemente intossicati.