Autunno in Barbagia, i borghi antichi spalancano le loro porte

I borghi antichi nel cuore della Sardegna spalancano le loro porte e offrono un viaggio tra sapori tipici, cultura e tradizioni locali, frutto di un patrimonio identitario e di una storia millenaria. Il 2 e il 3 settembre, parte da Bitti il tour per i centri dell'interno dell'isola, proposto dalla manifestazione Autunno in Barbagia conosciuta anche come Cortes Apertas. Promossa dalla Camera di Commercio di Nuoro, in quattro mesi, farà tappa in 33 paesi, per concludersi a Orune il 17 dicembre. In mostra l'artigianato locale, l'enogastronomia, la cultura e l'archeologia sarde.

Si comincia da Bitti dunque, dove il canto dei pastori conserva una delle radici più solide dell'isola. Tappa successiva a Oliena il 9 e 10 settembre.