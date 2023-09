Avis Olbia e Mater Olbia fianco a fianco per contrastare la carenza di sangue

Durerà per tutto il 2023 il rinnovo dell'iniziativa Coro e Sambene, che prevede esami elettrocardiografici gratuiti ai donatori di sangue e non solo. Dopo una prima sperimentazione partita un anno fa con il coinvolgimento degli specialisti del servizio di cardiologia del Mater Olbia, stavolta hanno aderito al progetto anche gli specialisti di tutti i reparti che si rendono disponibili per ogni donatore ad effettuare una visita specialistica ambulatoriale. Per accedere al progetto basterà andare a donare il sangue nei punti di raccolta dell'Avis o al centro trasfusionale della città esprimendo la volontà di aderire all'iniziativa, gratuita e senza impegnativa.

‘’Il progetto Coro e Sambene ha lo scopo di incentivare quanto più possibile le donazioni e di invitare i cittadini alla prevenzione'' spiega Marcello Giannico, Direttore Generale del Mater. Per l'Avis è un modo per premiare i donatori abituali e incorraggiare chi è ancora titubante.